Un incontro che si fa sempre più frequente. Il cinghiale a spasso per via Raffaello Sanzio, ripreso la sera di domenica

ANCONA - Cinghiale a zonzo per via Raffaello Sanzio, zona Regione, ad Ancona. Un incontro che si fa sempre più frequente. E' stato ripreso domenica sera, filamto da una vettura in transito.