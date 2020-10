Il bagno per disabili ha gli scalini: barriere architettoniche e degrado al cimitero | VIDEO

Un giro di circa un’ora nel cimitero di Tavernelle insieme ad Antonio Mignone, disabile costretto da anni a muoversi su una sedia a rotelle. Ha dovuto fare i conti con lotti resi inaccessibili dagli scalini o dalla pavimentazione in ghiaia che rende difficile la percorrenza sulla sedia. Non solo. Quando ha avuto bisogno del bagno si è scontrato con una situazione paradossale: il bagno disabili c’è ed è anche igienicamente ben tenuto. Peccato che la rampa per disabili è interrotta dagli scalini. Il nostro tour.