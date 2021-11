«Cimitero pronto da 3 mesi, perché non ci date i loculi?» | VIDEO

Sembrava arrivata alla conclusione l'odissea del cimitero di Gallignano. I residenti, che hanno visto praticamente conclusi i loculi attesi e promessi per l'ampliamento della struttura, raccontano di aver trovato un nuovo stop da 3 mesi a questa parte: «E' tutto pronto, ma la consegna non arriva»

Sembrava arrivata alla conclusione l'odissea del cimitero di Gallignano. I residenti, che hanno visto praticamente conclusi i loculi attesi e promessi per l'ampliamento della struttura, raccontano però di un nuovo stop da 3 mesi a questa parte: «E' tutto pronto, ma la consegna non arriva» dicono Adria Ferrucci e Roberto Ramazzotti, accompagnati da una delegazione del Comitato anti-degrado della vicina Sappanico. A far discutere è anche lo scalino realizzato in corrispondenza dell'accesso diretto alla nuova sezione: «Ci sono altri lavori da fare all'interno, come può entrare qui un mezzo da lavoro? Senza contare che rappresenta anche una barriera architettonica» conclude Ramazzotti.