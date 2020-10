Le Marche nel mondo secondo la scrittrice: due chiacchiere con Chiara Giacobelli | VIDEO

Con la scrittrice e giornalista Chiara Giacobelli abbiamo parlato del suo ultimo libro “100 cose da sapere e da fare a Senigallia”, ma anche di come i non marchigiani percepiscono la nostra regione. Dai 100 luoghi sconosciuti della città e del suo hinterland alle Marche secondo chi le vede da fuori: «Negli ultimi anni è stata fatta un’opera immensa per rivalutare questo territorio, ma lavorando con gli stranieri vedo che se parli con un francese, un tedesco o un americano non tutti conoscono la regione. Non è tra le mete più conosciute e c’è ancora molto da fare». Ecco come secondo la scrittrice senigalliese.