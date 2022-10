Il pastry Chef di Uliassi: «La pasticceria del futuro? Tenderà al vegetale» | VIDEO

Secondo Mattia Casabianca, pastry chef del ristorante Uliassi di Senigallia, in futuro la pasticceria userà sempre più prodotti derivati dalle piante: "Si valorizzeranno prodotti più semplici ma con percentuale di gusto più intenso, cambierà con un sentore che andrà verso il vegetale". Casabianca è intervenuto all'evento organizzato da Cancelloni a Open, il Forum dell'innovazione, della biodiversità e della ripartenza, che si sta svolgendo in questi giorni all'Istituto Alfredo Panzini di Senigallia. Tutto accade in occasione della 35ma Conferenza annuale dell'associazione delle scuole turistico alberghiere (AEHT), per questo Casabianca lancia anche un messaggio ai giovani: «Ai giovani posso dire che la formazione è importantissima, girare è importantissimo e conoscere le lingue è ancora più importante. Quello che dico sempre è continuare e cercare di seguire i propri sogni».