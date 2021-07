Apre il centro NeMo: «"Salto di specie" nell'assistenza marchigiana» | VIDEO

Sarà la casa di chi soffre di malattie neuromuscolari, marchigiani ma non solo. Il Centro NeMO apre la sede ad Ancona, al quinto piano dell’Ospedale di Torrette. Taglio del nastro a gennaio, cantierizzazione al via dalla prossima settimana. Pensato e voluto dalle associazioni dei pazienti, il network nasce in alleanza con le Istituzioni e la comunità scientifica per rispondere alla complessità dei bisogni di cura di chi vive con una malattia neuromuscolare come la SLA, la SMA e le Distrofie Muscolari. La caratteristica principale dei Centri, infatti, è quella di avere in un unico reparto più di 14 specialità cliniche differenti e altamente qualificate. Dalla diagnosi e lungo tutto il percorso della malattia, NeMO Ancona diventerà il riferimento per bambini e adulti marchigiani e dei territori limitrofi.