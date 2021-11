VIDEO C'è maretta sotto il tendone, l'Assessore Simonella: «Fascisti!»

«Vorremmo sapere dove sono gli scolmatori per la città, perché si continuano a progettare parcheggi quando sarebbero da togliere le auto, perché ci sono ancora ettari di porto destinati alle grandi navi. Insomma, vorremmo sapere un sacco di cose e non solo sentire questi "bla bla bla". Quindi per questo ci permettiamo di interrompervi». Così Daniele Pietroni e altri esponenti di Fridays For Future (c'erano anche membri di AiC, Potere al popolo e altri gruppi ambientalisti) questa mattina hanno interrotto la presentazione in piazza Cavour della manifestazione Sostenibilmente, una due giorni dedicata alla mobilità sostenibile e alle iniziative dedicate all'ambiente attuate dal Comune di Ancona. Relatori della conferenza in quel momento erano gli assessori Stefano Foresi, Tiziana Borini e Ida Simonella. Quest'ultima ha replicato alla protesta gridando: «Non è democratico interrompere chi sta parlando, siete fascisti».

«Siamo venuti a dire che i fatti sono diversi e non parlano di sostenibilità e di mobilità alternativa - dice Francesca Bompadre portavoce del movimento locale Fridays for Future e di Potere al Popolo - il Comune stesso ha fornito dei dati in cui si dice che gli spostamenti nella città di Ancona avvengono per il 67,2% su un mezzo privato. Siamo lontani dall'avere un buon sistema di trasporto pubblico. Inoltre è molto grave che fra gli obiettivi del Puns al 2030 del Comune ci sia una riduzione al 10% che è veramente un obiettivo ridicolo. Ricordiamoci una cosa: siamo in crisi climatica».