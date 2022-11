C'è un'altra pandemia: i costi per le aziende. E' boom di cassa integrazione nelle Marche | VIDEO

Nel periodo gennaio-settembre 2022 sono state richieste e autorizzate complessivamente oltre 13 milioni di ore di Cassa integrazione, FIS e altri fondi di solidarietà. La causalità Covid-19, a differenza del 2021, ha inciso per il 14,7% del totale delle ore. E’ quanto emerge dai dati INPS, elaborati dall’IRES CGIL Marche. In particolare, la CIG (ordinaria, straordinaria e in deroga) si attesta a 11,3 milioni di ore, mentre il ricorso a FIS e altri fondi arriva a 2 milioni ore. I commenti dei segretari regionali Cgil, Fiom Cgil Marche e di Fillea Pesaro.