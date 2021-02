Cassa Depositi e Prestiti, da oggi c'è la sede di Ancona | VIDEO 

Taglio del nastro questa mattina in largo Sacramento per la sede anconetana di Cassa Depositi e Prestiti. La società controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che promuove la crescita del Paese sbarca in pieno centro storico. All’inaugurazione, insieme all’Amministratore Delegato Fabrizio Palermo, c’erano anche il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli. Proprio con i due enti locali, CDP ha iniziato un dialogo per sostenere lo sviluppo di scuole, sanità, infrastrutture e trasporto pubblico.