Consegnate le case Erap, finisce l'incubo di mamma Federica: «Ora starò con mio figlio» | VIDEO 

Sono 10 le famiglie che da oggi, giovedì 3 dicembre, hanno trovato casa nell’ex hotel Marisa, l’albergo avviato negli anni Settanta affacciato su via Flaminia, convertito dall’Erap in un complesso di edilizia a canone agevolato. Tra queste persone c’è Federica, che dopo aver vissuto in una comunità ha preso possesso delle chiavi del suo appartamento. Ha aspettato 4 mesi, sa bene di essere tra le più fortunate: «Dopo un periodo negativo per vicende personali, ora mi sembra di vivere in un arcobaleno- ha detto la donna- finalmente potrò stare qui con il mio compagno e con mio figlio, che sta vivendo provvisoriamente in una comunità religiosa».