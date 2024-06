La "Casa Rossa" riapre le porte: accoglienza, assistenza e attività per i pazienti con disturbi psichiatrici | VIDEO

La ristrutturazione è stata completata e da ieri alcuni pazienti sono tornati alla Casa Rossa. La struttura dell'Ast 2, destinata a persone con disturbi mentali, è nuovamente operativa. Il terremoto dell'autunno 2016 aveva causato danni significativi all'edificio situato nell'area ex Crass. L'investimento complessivo ammonta a poco più di 200.000 euro. Durante l'inaugurazione è stato anche annunciato l'avvio di un centro diurno e di un progetto in collaborazione con la facoltà di Agraria dell'Univpm per utilizzare gli 8 ettari di terreno circostanti la Casa Rossa.