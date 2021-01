L’intera casa era un laboratorio per produrre droga | VIDEO 

Una scala retrattile portava alla soffitta dell’abitazione, dove i militari della guardia di finanza di Fermo hanno trovato due serre con 41 piante di marijuana: alcune appena germogliate, altre in avanzato stato di sviluppo. Il proprietario è finito in manette perché quella casa a Fermo, dicono le fiamme gialle, era un vero e proprio laboratorio per la produzione di sostanze stupefacenti: il salone era destinato sia alla maturazione dei germogli, impiantati in un piccolo vaso, che all’essiccazione delle piante già pronte per l’uso. La soffitta, invece, era usata per la coltivazione e per la crescita. Le serre erano dotate di un sistema artigianale di riscaldamento e di aerazione, con tanto di timer per l’accensione e lo spegnimento automatico. Il sistema era capace di mantenere costante la temperatura interna (circa 21°C nelle ore notturne e 26°C in quelle diurne) grazie alla presenza di lampade riscaldanti orientate sulle piante.Il blitz dei finanzieri, con tanto di unità cinofile, ha portato al sequestro delle 41 piante oltre a 176 grammi di marijuana già essiccata e 20 grammi di hashish pronti per essere messi in consumo. La droga, secondo i calcoli degli investigatori, avrebbe fruttato sul mercato circa 50mila euro.