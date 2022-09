«Ma quale risparmio! Alle 6,45 (ormai giorno) ancora luci accese» | VIDEO

ANCONA - La segnalazione video inviata questa mattina alle 6,45 dal nostro lettore Pier Luigi Orciani e che riguarda l'illuminazione in piazza Cavour. «Se ci deve essere il risparmio energetico causa caro bollette luce gas e tutto quello che si sta discutendo purtroppo in questo periodo, come mai alle 6:45 della mattina, ancora in pieno centro ad Ancona, è ancora tutto acceso? Faccio presente questo non per polemica, ma se dobbiamo risparmiare dobbiamo farlo tutti».