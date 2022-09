Bollette triplicate, bar e negozi le espongono in vetrina: rebus per risparmiare, ma l'inverno fa paura | VIDEO

Bollette esposte nelle vetrine di alcuni bar e negozi di corso Garibaldi e non solo. I clienti possono, in pratica, verificare la differenza di costo tra l'anno scorso e oggi.

ANCONA - Bollette esposte nelle vetrine di alcuni bar e negozi di corso Garibaldi e non solo. I clienti possono, in pratica, verificare la differenza di costo di luce e gas tra l'anno scorso e oggi. Tra questi il Bar Torino, il cui titolare ha spiegato che senza modificare il servizio ha dovuto pagare oltre 2000 euro contro le 900 dello scorso anno. La Farmacia Zecchini non ha esposto la bolletta e riesce ancora a gestire i costi degli aumenti. Bolletta triplicata tra il 2021 e il 2022 anche per il bar-ristorante Giuliani. E l'autunno, ormai alle porte, fa paura.