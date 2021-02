Dispettoso e un po' molesto: «Vi racconto Mosciolino, il folletto del carnevale anconetano» | VIDEO

Il disegno originale non ce l’ha neppure più. Quel folletto ritratto 22 anni fa per un concorso organizzato dall’associazione dei ristoratori anconetani, Andrea Goroni l’ha consegnato alla storia. Sì, perché “Moscioino” è ancora oggi uno dei simboli del carnevale anconetano, sempre più apprezzato dalle nuove generazioni. Una maschera che porta sui vestiti, nei colori e nel nome stesso il rapporto indissolubile di Ancona con il suo mare. L’illustratore ha raccontato come è nato il personaggio che dal 1999, nei giorni di carnevale, è uno dei più disegnati nelle scuole della città.