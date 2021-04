L'amore di Mirella per la sua città, "Ancona bella" composta a 86 anni VIDEO

Dalle grotte del Passetto risuona una strofa di "Ancona bella". E' una delle canzoni composte dalla musicista anconetana Mirella Carletti, che l'associazione Arcopolis sta aiutando a realizzare un cd e un tour a 86 anni. Mirella, a sinistra nel filmato con il tamburello, accompagna Camilla Mancini e Attilio Trovato. L'associazione Arcopolis, tramite raccolta fondi vuole aiutare Mirella a realizzare un cd e un tour: «La prima richiesta di Mirella per la realizzazione del suo cd è stata quella di trovare una cantante che cantasse le sue canzoni, in quanto lei, per via dell’età, non ha più la potenza vocale adatta per renderle al meglio- spiega Silvio Boldrini, presidente dell'associzione- Camilla ed Attilio sono rimasti colpiti anche loro dalla conoscenza di Mirella e, in modo completamente gratuito, si sono pienamente coinvolti nel progetto mettendo a disposizione il loro tempo e le loro competenze».