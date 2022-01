Capriolo cade per metri nel dirupo, l'intervento per salvarlo è spettacolare | VIDEO

Sul posto i pompieri di Cagli, con in supporto personale SAF fluviale dalla Centrale di Pesaro, hanno cercato di avvicinale l’animale calandosi con le corde lungo la parete

I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 11:00 presso “Le marmitte dei giganti” nel comune di Fossombrone per soccorrere un capriolo ferito dopo la caduta dal dirupo. Sul posto i pompieri di Cagli, con in supporto personale SAF fluviale dalla Centrale di Pesaro, hanno cercato di avvicinale l’animale calandosi con le corde lungo la parete ma il capriolo si è gettato in acqua ed è stato recuperato con il gommone dal personale fluviale. L'animale è stato poi consegnato al personale del CRAS (Centro Recupero Animali Feriti) di Pesaro che ha collaborato all’intera operazione di soccorso.