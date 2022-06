Il capriolo entra in giardino ma resta intrappolato, lo salvano i vigili del fuoco | VIDEO

Un capriolo è entrato in un giardino di via Civitanova, ma è rimasto incastrato senza poter più uscire. Una condomina ha chiamato i vigili del fuoco, che hanno salvato l'animale

ANCONA - Un capriolo è entrato in un giardino condominiale di via Civitanova. E' successo ieri sera intorno all'ora di cena. Il capriolo ha saltato una prima recinzione poi, impaurito, è rimasto intrappolato. Una condomina ha chiamato i vigili del fuoco, che hanno liberato l'animale nel boschetto che confina con via Pesaro. Video realizzato da Enrico Amici.