Passeggiate in quarantena e denunce: i controlli con un occhio a capodanno | VIDEO

Il report della Prefettura sui controlli anti-Covid e non solo. Il Prefetto Darco Pellos pensa già alle festività con un piano ad hoc che sarà messo a punto: «Faremo delle verifiche in prossimità degli eventi di fine anno, ma le amministrazioni comunali hanno evitato molto prudentemente di creare situazioni di pregiudizio per la sanità pubblica».