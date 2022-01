Il 2021 "esorcizzato" nell'acqua gelida: torna il bagno di Capodanno | VIDEO

Una quindicina di persone si è data appuntamento a Portonovo lo scorso 31 dicembre per salutare il 2021 e accogliere il nuovo anno con il tradizionale bagno in mare

Una quindicina di persone si è data appuntamento a Portonovo lo scorso 31 dicembre per salutare il 2021 e accogliere il nuovo anno con il tradizionale bagno nell'acqua geilda. L'evento è stato organizzato anche quest'anno da Tommaso Buglioni (Tom Tattoo). La nebbia non ha fermato i coraggiosi. «C'era una bella energia- ha commentato Buglioni- forse più che negli altri anni, come per voler esorcizzare questo brutto periodo».