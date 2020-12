Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, lancia un appello ai marchigiani in vista della notte di Capodanno. Il governatore invita, specialmente i più giovani, al rispetto delle norme di sicurezza contro il Coronavirus: «Capisco la vostra voglia di spensieratezza, ma tenete duro. Fatelo per i vostri nonni e per le persone più fragili»