Cantiere in stand-by, «Ok il restyling degli Archi, ma fate lavorare anche noi» | VIDEO

La situazione di un tratto di via Marconi, dove un cantiere in "stand-by" e usato come discarica dai passanti crea non pochi problemi a chi lavora in zona. I commercianti: «Bene il restyling, ma fate lavorare anche noi»

La situazione di un tratto di via Marconi, dove un cantiere in "stand by" e usato come discarica dai passanti crea non pochi problemi a chi lavora in zona. «Bene i lavori, non vogliamo entrare in polemica ma chiediamo un aiuto al Comune perché dobbiamo lavorare anche noi» dicono i commercianti. A rubare l'occhio è un albero caduto da diverse settimane, un camminamento che si chiude senza preavviso e che costringe i passanti a tornare indietro per poi passare sulla carreggiata. C'è poi la situazione parcheggi. Di sera il corridoio pedonale è usato come dehor da un locale che, a causa delle transenne, non avrebbe altro modo di servire i clienti all'esterno. Abbiamo raccolto l'appello di Pamela Conti, titolare della scuola di lingua "InLingua", che si è fatta portavoce di chi lavora su quel tratto di via.