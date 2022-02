“Cantascout”, Pietralacroce corre per Ancona nel contest nazionale | VIDEO

ANCONA - Due videoclip made in Forte Altavilla. Strofa, musica e editing sono del gruppo scout Ancona 7 di Pietralacroce. Con questi lavori, rispettivamente delle comunità “noviziato” e “capi”, il gruppo è l’unico team anconetano a partecipare al contest nazionale “Cantascout”. Per le Marche concorreranno anche gruppi di Ascoli e Pesaro. Ai concorrenti, da tutta Italia, è stato chiesto di comporre la terza strofa di una canzone scout intitolata “La mia promessa scout”.

I video sono stati pubblicati sulla pagina Facebook “Fedeli e Ribelli”, la community organizzatrice del contest. La sfida è a suon di like, ma se si clicca sul cuore anziché sul pollice il punteggio vale doppio. Non è valido, ai fini della votazione, il commento con il disegno del cuore. Proclamazione dei gruppi vincitori il prossimo 22 febbraio (termine ultimo per votare domani sera, 21 febbraio, ore 22). La giuria decreterà i vincitori con il 60% dei voti, il restante 40% verrà deciso in base alle preferenze conquistate sul social.