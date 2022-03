«Mia moglie non mi parla da due mesi», Canil racconta la trattativa con Tiong | VIDEO

Mauro Canil alla conferenza stampa di presentazione del nuovo proprietario dell'Ancona, Tony Tiong: «La persona che più è delusa di questa operazione è mia moglie. Non mi parla da due mesi, non è qui questa sera perchè è veramente arrabbiata. Spero con il vostro aiuto di portarla nuovamente allo stadio. Poi i retroscena sull'avvicinamento di Tiong ad Ancona: «Non sapevamo chi fosse, ora sappiamo che questo treno non potevamo perderlo. Ora dovrò tutelare questa grande risorsa».