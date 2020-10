Il video è stato diffuso dalle guardie zoofile dell’Oipa e mostra le condizioni di vita di 70 animali, tra cani e gatti, all’interno di un appartamento della provincia di Ancona. Gli esemplari vivevano tra la sporcizia in uno scenario di degrado. L’appello della stessa Oipa: «Cerchiamo affidatari per poterli portare via da lì». La proprietaria dell’appartamento è ora indagata per maltrattamento di animali.