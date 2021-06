Ubriacano il cane con lo champagne e sghignazzano | VIDEO

Hanno ubriacato il loro cucciolo di Amstaf con dello champagne e, dopo averlo ripreso, lo hanno postato in rete guadagnandoci una denuncia per maltrattamento di animali. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi in un bar di Porto Recanati in provincia di Macerata. Autori del fatto, una coppia residente ad Ancona. I due, dopo aver aperto l’ennesima bottiglia di spumante, hanno ben pensato di far bere l'alcolico al cane. II due video sono stati postati come "stories" in rete e hanno richiamato l'attenzione dell'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA. Per la coppia è scattata la denuncia per maltrattamento di animali. Chiesto anche il sequestro cautelativo del cane, che da quanto risulta ha un età compresa tra i 3 e i 4 mesi.