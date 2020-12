Emergenza a notte fonda: il tir resta incastrato tra le case | VIDEO

Una delle scene a cui gli abitanti di Sappanico sono ormai abituati. In piena notte un tir è rimasto incastrato tra due abitazioni nel punto più stretto della via che attraversa il centro. Una delle due abitazioni è al centro delle polemiche: fa parte delle case fatiscenti la cui stabilità preoccupa i residenti. Il video è stato girato da Paolo Baggetta e mostra le operazioni per la liberazione del mezzo pesante.