Camion incastrato tra le case, il filmato spopola sul web | VIDEO

Ennesimo camion incastrato tra le case nella via centrale di Sappanico. La scena si è ripetuta ieri con i residenti che si sono improvvisati manovratori per disincastrare il mezzo di trasporto. Il caso riporta alla luce la questione delle case fatiscenti, perché il tir è rimasto bloccato proprio nella strettoia dove ci sono edifici privati ormai in estremo degrado. Il Comune, per voce dell’assessore alle manuntenzioni Stefano Foresi, ha spiegato più volte che la Provincia è all’opera per stilare un progetto di allargamento della strada.