Allerta caldo, livello2. Il Comune si prepara: centralino e condizionatori a domicilio | VIDEO

L'assessore comunale ai servizi sociali, Manuela Caucci , presenta le soluzioni anti-caldo per i soggetti più deboli: dal centralino ai condizionatori potatili. La situazione ad Ancona e provincia è classificata, al momento, con un livello 2: non la criticità massima. "Ci teniamo preparati- commenta l'assessore- se ci sono necessità impellenti sappiamo come rispondere".