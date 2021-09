I nuovi bus elettrici sulle strade di Ancona | VIDEO

Presentati i due nuovi bus 100% elettrici, che in mattinata hanno ospitato a bordo anche alcuni bambini per un giro turistico della città. Poi è stata la volta delle istituzioni. Il sindaco: «Ulteriori acquisizioni, non ci fermiamo qui»

Comune e Conerobus presentano i due nuovi bus elettrici, ottenuti grazie ai fondi Iti Waterfront 3.0 e Mobilattiva per un costo di 361 mila euro ciascuno, al netto dell'Iva. Questi mezzi nel giro di alcune settimane entreranno a far parte della flotta di Conerobus con compiti specifici, dedicati, rispettivamente, alla mobilità portuale e agli spostamenti casa-scuola/casa-lavoro. Prima di entrare ufficialmente in funzione, i mezzi sono stati "testati" dai cittadini con corse di trenta minuti e guida turistica a bordo. La mattinata è stata dedicata alle scolaresche e poi, a partire dalle 14,30, dopo la conferenza stampa di presentazione, il programma prevede l'apertura ai cittadini, con il percorso piazza Cavour - corso Stamira – porto - Arco di Traiano - Mole Vanvitelliana - via Giordano Bruno- piazza Ugo Bassi - viale della Vittoria – Passetto - piazza Cavour.