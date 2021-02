Strada colabrodo e acqua dall'asfalto, le auto sfrecciano sulla corsia opposta | VIDEO 

Poche decine di metri di asfalto, ma ridotte male quanto basta da preoccupare i residenti di Sappanico e Candia. La strada che collega le due frazioni diventa una groviera all’altezza del Villaggio Verde. La corsia in direzione Candia è lasciata in preda alle buche e agli avvallamenti e in pochi minuti di sopralluogo abbiamo visto diverse auto sfrecciare invadendo la corsia opposta. Alcuni residenti richiamano l’attenzione su una fuoriuscita d’acqua dall’asfalto e la indicano come possibile causa del dissesto stradale. Scatta la richiesta di intervento al Comune.