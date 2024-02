Tubi della fibra ottica penzolanti, poi i soliti avvallamenti: il caso via Alpi | VIDEO

Un giro lungo via Alpi con i rappresentanti dell'Associazione anti degrado. Strada stretta e curvosa, a senso unico ma con buche e avvallamenti pericolosi soprattutto per chi si muove a bordo di mezzi a due ruote. Spuntano tubi lasciati in eredità dai lavori per la fibra ottica. Fabio Mecarelli, presidente dell'Associazione anti degrado e Giorgio Tremolini, membro della stessa associazione, in sopralluogo: "Sicurezza da ripristinare, noi continuiamo a segnalare i problemi all'amministrazione per ora in forma collaborativa, visto che molte situazioni sono state ereditate dall'amministrazione precedente".