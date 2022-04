Il giornalista anconetano a Kiev: «Le bombe, quell'ormai musica sinistra» | VIDEO

Pierfrancesco Curzi è appena tornato dalla sua seconda missione in Ucraina. Ha visto Kiev e Irpin, toccando con mano l'orrore della guerra

Pierfrancesco Curzi è appena tornato dalla sua seconda missione in Ucraina. Ha visto Kiev e Irpin, toccando con mano l'orrore della guerra e documentandolo in articoli e reportage. Il massacro di Bucha, le stazioni affollate di famiglie in cerca di fuga, i papà che salutavano mogli e figli e poi quel rumore delle bombe che si sentiva alla stessa distanza tra gli Archi e Collemarino.