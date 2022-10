Brunella non si trova, ricerche senza sosta anche nella palude | VIDEO

Il video dei carabinieri impegnati nelle ricerche di Brunella Chiù, la donna dispersa nell'alluvione dello scorso settembre. In azione anche il nucleo del Nucleo Subacquei di Pescara, che stanno operando in alcuni specchi d’acqua. I militari della compagnia di Senigallia partecipano quotidianamente alle squadre di ricerca via terra insieme ai volontari e ai Vigili del fuoco.