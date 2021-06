Boxe, i migliori momenti del "Memorial Zhora" | VIDEO

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le immagini del match che ha visto trionfare Alex Iengo. I "best moments" del ring e del dietro le quinte

I colpi di Alex Iengo sul ring di via Esino nel memorial Kachama Musasa Zhora, organizzato dal Team Boxe Ancona. Le immagini della giornata al "Giuliani" in un video musicale.

(Musica libera da diritti: "That's what we've become" - K.Kerr)