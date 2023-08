Bivacchi in centro, via alle ordinanze comunali "salva-decoro" | VIDEO

Nella riunione di questa mattina in Prefettura, oltre che dei naufraghi della Humanity 1, si è parlato di bivacchi in centro. Il sindaco Silvetti interverrà con apposite ordinanze

ANCONA - Nella riunione di questa mattina in Prefettura si è parlato anche di bivacchi in centro. Il sindaco Silvetti interverrà con apposite ordinanze "salva-decoro".

Dopo aver affrontato i temi per mettere a punto l'accoglienza della nave Humanity 1 con 106 naufraghi, il focus si è spostato sulle misure anti-degrado: «Abbiamo concordato che il sindaco provvederà a emettere ordinanze di divieto e anti-bivacco nel centro storico, concertando azioni di monitoraggio con polizia locale e forze dell'ordine- ha detto Silvetti- non sono state riscontrate, da questo punto di vista, attività che attentano alal pubblica sicurezza ma attengono al decoro urbano. Cercheremo anche di dialogare con le comunità locali per ospitare queste persone, che sono solo 13 o 14 e già tutte identificate».