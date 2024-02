L'offerta culturale delle Marche protagonista alla Bit di Milano. Acquaroli: «Operatori entusiasti della nostra Regione» | VIDEO

MILANO - E' stata la figura del compositore pesarese Gioachino Rossini, in onore di Pesaro Capitale della Cultura 2024, il leit motive delle iniziative pensate quest’anno dalle Marche per la Borsa internazionale del Turismo che si è svolta a Milano (Allianz MiCo) dal 4 al 6 febbraio. La Bit è una delle fiere internazionali più importanti del settore dedicata sia agli operatori che ai viaggiatori. All'evento presente anche il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli: «Un rinnovato interesse nei confronti della nostra Regione, e forti dei risultati delle ultime stagioni, anche tanto entusiamo da parte degli operatori che vogliono allungare la stagione e scoprire nuove mete ed esaltare le bellezze e le potenzialità legate ad enogastronomia e cultura». Sull'offerta marchigiana è intervenuto anche Andrea Maria Antonini, Assessore allo Sviluppo economico della Regione Marche: «Cerchiamo di far passare questo messaggio, di una Regione che punta molto sul benessere e qualità della vita per intercettare nuove forme di turismo. Abbiamo tutte le condizioni ideale per poter veicolare quest'immagine». Le nostre interviste.