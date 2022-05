Biniamin Girmay vince la tappa ma finisce in ospedale: il tappo dello spumante lo colpisce ad un occhio | VIDEO

JESI - Durante la premiazione il tappo di sughero è partito prima che Girmay lo riuscisse a trattenere, e lo ha colpito nella zona dell'occhio sinistro. Girmay, lì per lì, ha comunque festeggiato, tenendo ben chiuso l'occhio, ma successivamente ha lamentato problemi alla vista tali da indurre il suo team, la Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, a trasportarlo in ospedale per controlli. L'episodio ha ricordato quanto accaduto a van der Poel al termine della prima tappa, quella di Visegrad: in quel caso, però, il tappo era rimbalzato appena sotto lo zigomo, senza provocare alcun danno.