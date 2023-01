Due befane si incontrano davanti ai ruderi dimenticati: «Ancora così? Carbone per il sindaco!» | VIDEO

Due befane a Sappanico, meravigliate (ma non troppo) dei ruderi dimenticati nel centro della frazione. Una forma tutta particolare di protesta di due residenti. Fabio Mecarelli e Paolo Baggetta, dell’associazione Anti Degrado, ieri pomeriggio sono partiti da Sappanico mascherati da Befana e con la scopa in mano per tenere alta l’attenzione sulla frazione dove «i ruderi sono ancora lì - dice Mecarelli - quindi il Comune si merita solo carbone». Sono ormai 11 anni che le macerie regnano sovrane nell’incrocio semaforico. Anche la palazzina di proprietà comunale non è stata ancora interamente demolita per lasciare posto al parcheggio. Baggetta e Mecarelli hanno consegnato caramelle ai bambini di Sappanico. Una visita è stata fatta anche ad Adria Ferrucci, la vedova che ha atteso due anni per tumulare il marito morto al cimitero di Gallignano perché non c’erano loculi liberi.