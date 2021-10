«Signora, faccia canestro!», flash mob dei Silverback per i mondiali di Roma | VIDEO

Il prossimo 16 ottobre la squadra anconetana dei Silverback si giocherà a Roma le finali mondiali di basket 3vs3 "Half Court". I ragazzi hanno organizzato un flash mob in città per chiedere supporto ai concittadini

Il prossimo 16 ottobre la squadra anconetana dei Silverback si giocherà a Roma le finali mondiali di basket 3vs3 "Half Court". Oggi pomeriggio i ragazzi hanno organizzato un flash mob in città per chiedere supporto ai concittadini, ma come sanno fare loro: sfidandoli a streetball.