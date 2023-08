Barche troppo vicine alla riva, boe non rispettate: i controlli della polizia | VIDEO

La Riviera del Conero attira turismo ma anche molti comportamenti inappropriati in acqua dove in pochi rispettano legge e ordinanza

SIROLO - Diverse barche oltre le boe arancioni, dove non si può andare perché segnano il limite della balneazione e in quei tratti possono esserci bagnanti che nuotano. Una era anche alle Due Sorelle. Dentro le boe possono andare solo mezzi a remi come piccole barche, sup, canoe. Invece c’è anche ci ci attracca. La normativa sulla navigazione e l’ordinanza della Capitaneria di porto parlano chiaro. Chi trasgredisce rischia fino a 500 euro di multa.