L'ospedale ha il nuovo bar-ristorante: la struttura costruita a tempo di record | VIDEO

Inaugurato questa mattina il nuovo punto di ristoro bar pizzeria – dell'ospedale di Torrette. I lavori di progettazione, ristrutturazione e realizzazione sono costati oltre 600mila euro e sono terminati a tempo di record in circa 8 mesi. Un risultato possibile grazie all’impegno profuso dai professionisti dei servizi amministrativi preposti. Il nuovo bar/pizzeria comprende anche l’edicola ed un piccolo punto market per le prime necessità degli utenti. Presso il bar/pizzeria è possibile consumare un’ampia gamma di prodotti di ottima qualità: da quelli per la prima colazione ai pasti completi quali primi, secondi e contorni, per una disponibilità totale di 70 posti e 300 mq inclusi i locali per la preparazione delle pietanze. «Siamo davvero soddisfatti di consegnare in tempi estremamente contenuti questo servizio di grande utilità e qualità per i dipendenti e utenti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche – dice il Direttore Generale Michele Caporossi – quando si parla di servizio bar in ambito ospedaliero si corre il rischio di sottovalutarlo ed invece è molto sentito ed apprezzato».