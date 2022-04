Da Varsavia al Salesi, missione Croce Gialla per una famiglia polacca | VIDEO

I volontari anconetani, in collaborazione con l'Anpas Marche, sono andati all'aeroporto di Pescara per accogliere i bambini arrivati con un aereo della Guardia di finanza

I volontari della Croce GIalla, in collaborazione con l'Anpas Marche, sono andati all'aeroporto di Pescara per accogliere una famiglia arrivata da Varsavia con un aereo della Guardia di Finanza. A bordo del velivolo c'erano due bimbi, la mamma, la nonna e altre due persone. Madre, nonna e piccoli sono stati portati al Salesi per urgenti cure di cui aveva bisogno la bambina. La Guardia di Finanza ha scortato il mezzo della Croce Gialla fino al casello autostradale. Le Patronesse del Salesi hanno messo a disposizione un appartamento ad Ancona.