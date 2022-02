Striscioni degrado: «Rendono l'dea, la chiamano piazza paiòla» | VIDEO

Stamattina sono comparsi degli striscioni tra il tunnel di via Matteotti (alcuni già rimossi) e i giardini della retrostante via San Pietro. Il titolare di una pizzerie: «Rendevano bene l'idea del problema che c'è»

Stamattina sono comparsi degli striscioni tra il tunnel di via Matteotti (alcuni già rimossi) e i giardini della retrostante via San Pietro. Il titolare di una pizzerie: «Rendevano bene l'idea del problema che c'è da più di un anno- spiega lessandro Brunelli, della pizzeria "Paolo"- la scalinata è una via di passaggio, il grosso della confusione, almeno da quello che dicono i residenti, avviene nei parchetti e nelle panchine dove c'è un accumulo di ragazzi e gira un po' di tutto. I teenagers della zona la chiamano "piazza paiola", cioè "piazza sigaretta", dove si va a fumare».