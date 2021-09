Baby gang, strigliata della Mancinelli: «Sanzioni anche non penali» | VIDEO

Continua l'installazione delle telecamere in città per il controllo e l'identificazione. Il sindaco: «Serve percorso educativo robusto, ma anche forme di sanzione penale o di altro tipo»

Continua l'installazione delle telecamere in città per il controllo e l'identificazione di malviventi e baby bulli. Il sindaco Valeria Mancinelli: «Stiamo proseguendo con l'istallazione dei dispositivi, anche se da soli non risolvono il problema. Il programma già definito negli incontri promossi dal Prefetto e che hanno visto allo stesso tavolo Comune, polizia locale e forze dell'ordine sta dando già i suoi frutti. Per questi ragazzi serve un percorso educativo robusto, ma anche forme di sanzione che se non possono essere di natura penale, devono essere di altro tipo».