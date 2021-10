Baby gang, il questore Capocasa: «La chiave è presidiare» | VIDEO

Il nuovo questore di Ancona, Cesare Capocasa, risponde sul tema delle baby gang, una piaga che ha preso sempre più piede in città nelle ultime settimane

Il nuovo questore di Ancona, Cesare Capocasa, risponde sul tema delle baby gang, una piaga che ha preso sempre più piede in città nelle ultime settimane: «Sono fenomeni che vanno affrontati preventivamente- spiega Capocasa- l'importane è presidiare il territorio per impedire che quei reati o quei comportamenti di inciviltà poi non si realizzino».