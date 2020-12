Nella frazione arrivano i Babbi Natale, regalo ai passanti e rimprovero al Comune | VIDEO 

Un buono da un euro da spendere nel bar di Montesicuro ai primi 15 passanti. L’iniziativa di Fabio Mecarelli e Paolo Baggetta, residenti di Sappanico, è nata per aiutare chi ha investito nella frazione. Vestiti da Babbo Natale, Baggetta e Mecarelli hanno voluto anche richiamare l’attenzione del Comune sui problemi che più volte hanno denunciato: dallo stabile fatiscente di proprietà comunale e in attesa di demolizione alla realizzazione delle strisce pedonali. Dall’allargamento della via principale (che però compete alla Provincia, ndr) alle indicazioni per i mezzi pesanti. Poche notti fa, infatti, un tir è rimasto incastrato nel centro abitato in piena notte.