L' "Ave Maria" di Bocelli a Loreto, voce e immagini da pelle d'oca | VIDEO

Il video dell' “Ave Maria” di Andrea Bocelli, realizzato grazie alla collaborazione del Comune di Loreto e della Regione Marche, in cui il tenore è accompagnato dal violino della musicista ucraina Anastasiya Petryshak. Le immagini mostrano l'artista insieme alla piccola Virginia all’interno della Basilica che custodisce la Santa Casa di Nazareth dove viveva Maria e che, narra la leggenda, nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 1294, è stata trasportata dagli angeli sulla collina di Loreto. La voce del tenore toscano, le musiche e le immagini che accompagnano la narrazione non possono non emozionare.