Gli autobus “mangia smog” che purificano l'aria | VIDEO 

Scenderanno in strada nei prossimi giorni, tre ad Ancona e uno a Jesi, i quattro pullman “mangia smog”, equipaggiati con un apposito dispositivo. Il progetto pilota di sostenibilità ambientale sviluppato da Conerobus, in collaborazione con i due Comuni e finanziato dalla Regione si chiama “PurifyGo”: mentre circolano, gli automezzi catturano i livelli di particolato nell’aria (Pm10 e Pm 2.5) con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento atmosferico. Il tutto grazie a due filtri montati in un contenitore sulla tettoia del bus. L’esperimento durerà 3 mesi e im questo lasso di tempo l’azienda stima di filtrare 4,2 miliardi di litri d’aria. I dati saranno analizzati dall'Università La Sapienza di Roma.