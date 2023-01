Macchina a GPL in fiamme, i vigili del fuoco sul posto per spegnere l'incendio | VIDEO

Le immagini dell'auto avvolta dalle fiamme oggi pomeriggio. Sul posto i vigili del fuoco per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area insieme alle forze dell'ordine

CAMERANO - Le immagini dell'auto alimentata a GPL avvolta dalle fiamme. Sul posto i vigili del fuoco per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area insieme alle forze dell'ordine. E' successo oggi in via Aspio, Terme poco prima delle 16. Nessuna persona coinvolta.